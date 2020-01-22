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Телеведущая Ксения Собчак передумала открывать свой ресторан в Москве

Не так давно звезда проекта "Дом-2", эпатажная журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала поклонникам радостную новость - она намеревалась открыть собственные ресторан в Москве, а содействовать звезде должен был известный ресторатор Александр Орлов. Теперь же звезда изменила свое мнение и отказалась от планов.
Телеведущая Ксения Собчак передумала открывать свой ресторан в Москве

Несколько недель назад Ксения Собчак опубликовала совместный снимок с Александром Орловым, рассказала об открытии их общего ресторана со здоровой едой и предложила даже 100 тысяч рублей тому, кто предложит лучшее название для заведения. Как рассказал партнер телеведущей, она полностью разработала концепцию заведения, там должны были подавать готовую здоровую еду, при этом Собчак проработала все позиции в меню, предусмотрев веганские позиции с кеноа и другие блюда. Тем не менее, недавно телеведущая сообщила ресторатору, что пока не готова открываться, так как у нее и так очень много проектов в работе, а еще один знаменитость попросту не потянет.

Как отметил Александр Орлов, заведение все откроется и получит название "Орловская кулинария". Бизнесмен уточнил, что они не брали идеи Ксении Собчак, оставив только разработанную вместе с ней концепцию о здоровой еде и интересном меню.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:10

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