АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у человека

Медики назвали 5 основных причин ухудшения зрения у современного человека. Открывает список чрезмерное увлечение использованием гаджетов, сопровождаемое длительной работой с дисплеями или мониторами.

Причины кроются в меньшей частоте моргания и соответственно увлажнения глаз, перенапряжения мышц из-за фокусировки на одном области визуального восприятия, а также проблемах сильного контраста освещения. Вторым пунктом отмечено чтение книг и проблемы с освещением страниц. Важно соблюдать рекомендации по расстоянию до текста порядка 40 см. Читать желательно при естественном освещении. Третьим пунктом является негативное влияние ультрафиолета. Попытка посмотреть на солнце может вызвать деградацию клеток в составе сетчатки.

Завершают список подбор неправильных очков и линз, либо несоблюдение правил их ношения, а также вредные привычки. Среди последних медики особенно выделяют курение и приверженность вредному питанию. Большое количество сахара и насыщенных жиров в рационе могут привести к ухудшению кровоснабжения. Укрепить зрение помогут продукты с высоким содержанием витамина A.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную…
Плавание является самым полезным видом спорта для…
Яна Рудковская назвала себя “сценической мамой” Димы…
На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении…
Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у…
Хлои Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым…
Врачи назвали опасные последствия чрезмерной любви к…
Китайские ученые назвали последствия, к которым может привести…
Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале…
Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в…
WhatsApp тестирует функционал анимированных…
Итальянский врач рассказала о правилах защиты от гриппа и…
Появилась информация о совершенно новой модели…
Под Варшавой найдены ставка Рейха и тоннель-бункер для поезда…
В Армении археологи нашли построенный в I столетии…
Австралийские ученые нашли четыре вида “ходячих”…
Медики назвали правила по уходу за детскими…
Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии SAG…
Российские ученые разработали лекарство против китайского…
Дмитрий Ендальцев показал внешний вид Анны Чиповской без…
Телеведущая Ксения Собчак передумала открывать свой ресторан в…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева пришла на премьеру фильма "Марафон желаний" в образе…
Старший сын герцогов Кембриджских вдохновил HBO на создание ситкома…
Maserati выпустит линейку из 225 «бунтарских»…
"Панические атаки": Ксения Бородина снова жалуется на состояние…
Оксана Самойлова считает свою четвертую беременность…
Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы…
Просмотреть все новости