Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у человека





Причины кроются в меньшей частоте моргания и соответственно увлажнения глаз, перенапряжения мышц из-за фокусировки на одном области визуального восприятия, а также проблемах сильного контраста освещения. Вторым пунктом отмечено чтение книг и проблемы с освещением страниц. Важно соблюдать рекомендации по расстоянию до текста порядка 40 см. Читать желательно при естественном освещении. Третьим пунктом является негативное влияние ультрафиолета. Попытка посмотреть на солнце может вызвать деградацию клеток в составе сетчатки.Завершают список подбор неправильных очков и линз, либо несоблюдение правил их ношения, а также вредные привычки. Среди последних медики особенно выделяют курение и приверженность вредному питанию. Большое количество сахара и насыщенных жиров в рационе могут привести к ухудшению кровоснабжения. Укрепить зрение помогут продукты с высоким содержанием витамина A.