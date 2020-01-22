Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии SAG Awards

Брэд Питт при получении статуэтки на SAG Awards за роль в фильме “Однажды в Голливуде” заявил, что ему было трудно вжиться в роль мужчины, который не обременен семейными конфликтами. Таким образом он намекнул на недавнее расставание с Анджелиной Джоли. В интервью изданию “ОК!” одна из знакомых звезды заявила, что она огорчена подобными высказываниями бывшего избранника в свой адрес и его флиртом с Энистон. В частности, папарацци запечатлели, как бывшие супруги держались за руки и обнялись при встрече.Дженнифер Энистон тоже была премирована на мероприятии, после которого она опубликовала в своем микроблоге двусмысленное фото собственного платья на ободке ванной. Поклонники посчитали, что актриса нарочно привлекает внимание к своему флирту с бывшем мужем коллеги.