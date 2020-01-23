Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару лет
Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через 2-3 года. Об этом рассказал экс-прокурор Нобуо Гохара, который вёл дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
По какой причине дан настолько негативный прогноз, информации нет. Отдельно Гохара отметил, что поддерживает мнение Гона касательно несовершенства системы правосудия в Японии. Встреча экс-прокурора с бывшего главы альянса прошла за несколько дней до побега последнего в Бейрут. Представитель властей провёл переговоры с топ-менеджером и намеревался опубликовать их беседы в качестве книги, однако теперь вероятность этого низка.
Карлоса Гона арестовали в начале 2018-го. Он получил обвинения о превышении своих должностных полномочий, а также совершения разного рода махинаций со средствами автомобильного альянса. В декабре 2019 года Гону удалось сбежать в Бейрут, откуда его не экстрадируют в Японию.
По какой причине дан настолько негативный прогноз, информации нет. Отдельно Гохара отметил, что поддерживает мнение Гона касательно несовершенства системы правосудия в Японии. Встреча экс-прокурора с бывшего главы альянса прошла за несколько дней до побега последнего в Бейрут. Представитель властей провёл переговоры с топ-менеджером и намеревался опубликовать их беседы в качестве книги, однако теперь вероятность этого низка.
Карлоса Гона арестовали в начале 2018-го. Он получил обвинения о превышении своих должностных полномочий, а также совершения разного рода махинаций со средствами автомобильного альянса. В декабре 2019 года Гону удалось сбежать в Бейрут, откуда его не экстрадируют в Японию.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:04