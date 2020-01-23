Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару лет





По какой причине дан настолько негативный прогноз, информации нет. Отдельно Гохара отметил, что поддерживает мнение Гона касательно несовершенства системы правосудия в Японии. Встреча экс-прокурора с бывшего главы альянса прошла за несколько дней до побега последнего в Бейрут. Представитель властей провёл переговоры с топ-менеджером и намеревался опубликовать их беседы в качестве книги, однако теперь вероятность этого низка.Карлоса Гона арестовали в начале 2018-го. Он получил обвинения о превышении своих должностных полномочий, а также совершения разного рода махинаций со средствами автомобильного альянса. В декабре 2019 года Гону удалось сбежать в Бейрут, откуда его не экстрадируют в Японию.