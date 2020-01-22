Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева пришла на премьеру фильма "Марафон желаний" в образе БДСМ-невесты





На красной дорожке Нелли Ермолаева появилась в достаточно провокационном наряде. Она выбрала белое платье с кружевом, а также дополнила образ для вечеринки ботфортами в тон. Завершал его аксессуар, напоминающий пояс для чулок. 34- летняя звезда много улыбалась, общалась с другими знаменитостями, позировала на камеру.Только недавно Нелли Ермолаева призналась, что разводится с мужем Кириллом Андреевым, несмотря на наличие совместного сына Платона. Видимо, брюнетка уже не так сильно переживает из-за разрыва, по крайней мере, на Красной дорожке она выглядела достаточно счастливой.