Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева пришла на премьеру фильма "Марафон желаний" в образе БДСМ-невесты
На днях в Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера картины под названием "Марафон желаний". Светское мероприятие в числе многих знаменитостей посетила и экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева, публику она впечатлила образом БДСМ-невесты.
На красной дорожке Нелли Ермолаева появилась в достаточно провокационном наряде. Она выбрала белое платье с кружевом, а также дополнила образ для вечеринки ботфортами в тон. Завершал его аксессуар, напоминающий пояс для чулок. 34- летняя звезда много улыбалась, общалась с другими знаменитостями, позировала на камеру.
Только недавно Нелли Ермолаева призналась, что разводится с мужем Кириллом Андреевым, несмотря на наличие совместного сына Платона. Видимо, брюнетка уже не так сильно переживает из-за разрыва, по крайней мере, на Красной дорожке она выглядела достаточно счастливой.
На красной дорожке Нелли Ермолаева появилась в достаточно провокационном наряде. Она выбрала белое платье с кружевом, а также дополнила образ для вечеринки ботфортами в тон. Завершал его аксессуар, напоминающий пояс для чулок. 34- летняя звезда много улыбалась, общалась с другими знаменитостями, позировала на камеру.
Только недавно Нелли Ермолаева призналась, что разводится с мужем Кириллом Андреевым, несмотря на наличие совместного сына Платона. Видимо, брюнетка уже не так сильно переживает из-за разрыва, по крайней мере, на Красной дорожке она выглядела достаточно счастливой.