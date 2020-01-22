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Российские ученые разработали лекарство против китайского коронавируса

Российские ученые разработали лекарство против распространившегося в Китае коронавируса, способное одержать победу над недугом. Новый препарат создавался специалистами из УрФу в Екатеринбурге.
Российские ученые разработали лекарство против китайского коронавируса

Созданное отечественными научными сотрудниками средство причисляется к группе медикаментов, применяемых против РНК-вирусов. Один из них стал причиной вспышки нового недуга в КНР, где скончались уже 17 пациентов. Вирус получил наименование 2019-nCoV, также его активность фиксируют в соседних государствах. Впервые данная пневмония обнаружена в декабре 2019 года в городе Ухань, где сейчас болеют ранее неизвестным вирусом около 500 человек. Главными симптомами стали тяжелое дыхание, кашель и повышенная температура.

Местные врачи предупредили, что новый вирус способен передаваться воздушно-капельным путем, что увеличивает риск глобальной эпидемии. Ученые предположили, что недуг передался человеку от животных, поэтому в ВОЗ призывают воздержаться от приема в пищу мяса и избегать контакта с питомцами, проявляющими признаки простуды.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

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