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"Панические атаки": Ксения Бородина снова жалуется на состояние здоровья

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина продолжает жаловаться на состояние своего здоровья. Как отмечает звезда, на работе и дома все хорошо, однако ее не покидает чувство тревоги. О своих переживаниях она рассказала на своей странице в Instagram.
"Панические атаки": Ксения Бородина снова жалуется на состояние здоровья

В своем микроблоге в соцсети Ксения Бородина опубликовала снимок, где предстала в блузке с цветочным орнаментом а также кожаной юбке цвета баклажана. Звезда призналась, что частые перелеты, смена часовых поясов плохо сказались на ее состоянии здоровья, в итоге телеведущая не может справиться с возникающей постоянно тревожностью. По словам знаменитости, дома и на работе у нее все хорошо, а в чем причина плохого сна и того, что ее не покидает странное чувство, она сама не знает.

Тут же поклонники отметили, что это "панические атаки", нужно обратиться за помощью и "навести порядок в голове", чтобы не пришлось в итоге принимать лекарства. Также Ксении Бородиной посоветовали в лечебных целях перед сном выпивать немного коньяка, а хейтеры отметили, якобы знаменитость попросту не может смириться с успехом своей коллеги - Ольги Бузовой, а спать ей не дает зависть.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:51

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