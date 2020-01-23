Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале "Корона"





«Корона» получила большой поток положительных отзывов в рамках первых 3-х сезонов. Младший внук королевы принц Гарри категорически против своего появления в сериале. Такого же мнения придерживается Меган Маркл.Соответствующая информация была представлена писательницей Анжелой Левин. До этого она взяла интервью у принца Гарри. Левин отмечает, что в личном разговоре он сообщил о готовности пресечь попытки сделать его с женой персонажами новых эпизодов.