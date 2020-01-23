Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале "Корона"
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не появятся в продолжении телесериала «Корона». Площадка Netflix продолжает работу над выпуском новых эпизодов проекта, который посвящён семье монархов Великобритании.
«Корона» получила большой поток положительных отзывов в рамках первых 3-х сезонов. Младший внук королевы принц Гарри категорически против своего появления в сериале. Такого же мнения придерживается Меган Маркл.
Соответствующая информация была представлена писательницей Анжелой Левин. До этого она взяла интервью у принца Гарри. Левин отмечает, что в личном разговоре он сообщил о готовности пресечь попытки сделать его с женой персонажами новых эпизодов.
«Корона» получила большой поток положительных отзывов в рамках первых 3-х сезонов. Младший внук королевы принц Гарри категорически против своего появления в сериале. Такого же мнения придерживается Меган Маркл.
Соответствующая информация была представлена писательницей Анжелой Левин. До этого она взяла интервью у принца Гарри. Левин отмечает, что в личном разговоре он сообщил о готовности пресечь попытки сделать его с женой персонажами новых эпизодов.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00