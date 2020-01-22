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Дмитрий Ендальцев показал внешний вид Анны Чиповской без макияжа

В Сети благодаря возлюбленному актрисы Дмитрию Ендальцеву появился снимок Анны Чиповской без макияжа. Сама знаменитость отреагировала на него иронично, назвав себя "седой мышью".

У Анны Чиповской в настоящий постоянно растёт число фанатов. Поклонники высоко оценивают не только игру звезды, но и её яркую внешность. Известно, что она очень тщательно подбирает свои образы для выхода в свет, что отмечали и эксперты, например, историк моды Александр Васильев. Даже когда артистка сменила имидж и отрезала длинные локоны, она не перестала быть эффектной, привлекая взгляды и вспышки камер. Тем не менее, известно, знаменитость лишь на светских вечеринках и на обложках глянцевых журналов поддерживает яркий стиль, в обычное же время актриса предпочитает натуральную красоту.

Ендальцев решил поделиться с фанатами снимком из личного архива, показав фотографию, сделанную без применения фильтров. Кроме того, изображение позволяет увидеть звезду без косметики во время прогулки по Москве. Фанаты оказались в восторге от образа, а вот у Анны Чиповской кадр не вызвал тех же эмоций и звезда высказалась о внешнем виде, назвав себя "седой мышью".

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:00

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