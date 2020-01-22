Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы Джоли"





Звезда и участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась, что ей не нравились результаты проведенных ранее косметологических процедур. У брюнетки, как оказалось, буквально съехал набок подбородок. В итоге звезда реалити-шоу отправилась в VIP Clinic к косметологу и специалисту Екатерине Круглик. Врач объяснила, что такое бывает, если препарат оказался не тем или ввели его неправильно. Чтобы нейтрализовать действие гиалуроновой кислоты, Яне Шафеевой ввели специальный растворитель, превращающий молекулы вещества в воду. В итоге все растворится и станет таким, как было до процедуры, отметила Круглик, а вода выведется естественным образом. Конечный результат можно будет оценить через 10 дней.Кроме того, Яна Шафеева попросила сделать ее овал лица более четким, на что Екатерина Круглик предложила звезде "Дома-2" процедуру под названием "Углы Джоли", названную в честь голливудской актрисы и обладательницы точеных скул. Заключается процедура в том, что вычисляется естественный угол челюсти, а затем вводится препарат высокой плотности, чтобы сформировать желаемые формы. В итоге Яна Шафеева осталась в восторге от проведенных процедур, а своими ощущениями поспешила поделиться с поклонниками.