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Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы Джоли"

Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева обратилась в клинику, так как у нее в сторону съехал подбородок. В итоге девушка также исправила овал лица, сделав его более выразительным, и попробовала на себе процедуру под названием "углы Джоли".
Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы Джоли"

Звезда и участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась, что ей не нравились результаты проведенных ранее косметологических процедур. У брюнетки, как оказалось, буквально съехал набок подбородок. В итоге звезда реалити-шоу отправилась в VIP Clinic к косметологу и специалисту Екатерине Круглик. Врач объяснила, что такое бывает, если препарат оказался не тем или ввели его неправильно. Чтобы нейтрализовать действие гиалуроновой кислоты, Яне Шафеевой ввели специальный растворитель, превращающий молекулы вещества в воду. В итоге все растворится и станет таким, как было до процедуры, отметила Круглик, а вода выведется естественным образом. Конечный результат можно будет оценить через 10 дней.

Кроме того, Яна Шафеева попросила сделать ее овал лица более четким, на что Екатерина Круглик предложила звезде "Дома-2" процедуру под названием "Углы Джоли", названную в честь голливудской актрисы и обладательницы точеных скул. Заключается процедура в том, что вычисляется естественный угол челюсти, а затем вводится препарат высокой плотности, чтобы сформировать желаемые формы. В итоге Яна Шафеева осталась в восторге от проведенных процедур, а своими ощущениями поспешила поделиться с поклонниками.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:41

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