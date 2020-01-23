Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в Москве





За прошлый год в Москве чаще всего нарушали правила и были вынуждены забирать машину после уплаты штрафа владельцы Volkswagen. Вместе с ними в лидеры сомнительного рейтинга вошли и модели от южнокорейской компании Kia. По сведениям сервиса администрирования парковочного пространства в столичном регионе, машины названных выше марок в столице были эвакуированы порядка 28 тысяч раз каждая.На 5 тысяч меньше единиц на штрафстоянки отправляли автомобили Hyundai, их результат – 23 тысячи. Остальные места в ТОПе заняли машины японского концерна Nissan, немецкой компании Mercedes-Benz, чешские Skoda, а также авто других производителей. Озвучив статистику количества эвакуированных транспортных средств, в ведомстве напомнили об ответственности и последствиях неправильной парковки автомобиля, или остановки в не предназначенных для этого местах.Такой проступок может стать причиной не только неудобств и помех для других участников дорожного движения. Нередки случаи, когда из-за неправильно припаркованных машин возле домов существенно усложняется доступ к ним служб спасения.