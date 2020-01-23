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Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в Москве

Специалисты паркинга коммунального управления столицы назвали бренды авто, которые в прошлом году чаще всего эвакуировали. Данные основаны на статистике пресс-центра Городского коммунального управления.
Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в Москве

За прошлый год в Москве чаще всего нарушали правила и были вынуждены забирать машину после уплаты штрафа владельцы Volkswagen. Вместе с ними в лидеры сомнительного рейтинга вошли и модели от южнокорейской компании Kia. По сведениям сервиса администрирования парковочного пространства в столичном регионе, машины названных выше марок в столице были эвакуированы порядка 28 тысяч раз каждая.

На 5 тысяч меньше единиц на штрафстоянки отправляли автомобили Hyundai, их результат – 23 тысячи. Остальные места в ТОПе заняли машины японского концерна Nissan, немецкой компании Mercedes-Benz, чешские Skoda, а также авто других производителей. Озвучив статистику количества эвакуированных транспортных средств, в ведомстве напомнили об ответственности и последствиях неправильной парковки автомобиля, или остановки в не предназначенных для этого местах.

Такой проступок может стать причиной не только неудобств и помех для других участников дорожного движения. Нередки случаи, когда из-за неправильно припаркованных машин возле домов существенно усложняется доступ к ним служб спасения.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 07:00

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