Китайские ученые назвали последствия, к которым может привести ревность





Представители Пекинского университета провели исследование при участии 40 студентов, которые попытались вжиться в 42 воображаемые ситуации. Ученым удалось понять, что ревность усиливается, когда у партнеров заканчивается период ухаживания и они вступают в более серьезные отношения. За это чувство отвечают подкорковые базальные ганглии, а усиливается оно при большей степени влюбленности.Американские ученые подтвердили, что ревность необходима для сохранения пары, и появилась она с течением эволюции. Если она проявляется положительным образом, то патология поможет усилить потенцию у мужчин, что было доказано в ряде исследований на животных и насекомых. При данных условиях продолжительность полового акта у животных, которые видели свою пару с другими представителями вида, увеличивалась в 2 раза. Итальянские ученые уверены, что ревность может двигать человека даже на преступление из-за гормона дофамина. Нейропсихиатр Донателла Марацци отметила, что ревнивые люди часто похожи на одержимых, что в крайних формах приводит к серьезным последствиям.