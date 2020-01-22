Старший сын герцогов Кембриджских вдохновил HBO на создание ситкома "Принц"
Телеканал HBO готовится запустить в производство новый комедийный мультипликационный сериал о правящей династии Великобритании. На создание ситкома, получившего название "Принц", HBO вдохновил старший сын герцогов Кембриджских Джордж.
Как признаются представители телевизионной сети, на самом деле на написание комедийного сценария повлиял не сам 6-летний будущий наследник престола, а его образ из известного Instagram-аккаунта, который ведёт писатель Гари Джанетти. Блогер создаёт забавные мемы по поводу каждой новости из Букингемского дворца, но делает это оригинальным образом, он заставляет подписчиков увидеть ситуацию глазами 6-летнего Джорджа, который обладает очень хорошим чувством юмора. Оценив контент, работники HBO решили перенести его на телевизионные сериалы, создав мультсериал о сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сара Орби, работающая в студии, уже раскрыла некоторые секреты предстоящего ситкома. По её словам, Джордж окажется своеобразным гидом по королевскому дворцу и будет знакомить зрителей с его обитателями и их тайнами, по-своему высмеивая членов семьи Виндзор.
Известно, что озвучивать мальчика будет Гари Джанетти, которому и принадлежит созданный образ, а также сценарий и место продюсера. Родителям достанутся голоса Ивана Реона и Люси Панч. Елизавета II в мультфильме будет говорить голосом Фрэнсис де ла Тур. Принц Гарри и Меган Маркл озвучат Орландо Блум и Кондола Рашад.
Как признаются представители телевизионной сети, на самом деле на написание комедийного сценария повлиял не сам 6-летний будущий наследник престола, а его образ из известного Instagram-аккаунта, который ведёт писатель Гари Джанетти. Блогер создаёт забавные мемы по поводу каждой новости из Букингемского дворца, но делает это оригинальным образом, он заставляет подписчиков увидеть ситуацию глазами 6-летнего Джорджа, который обладает очень хорошим чувством юмора. Оценив контент, работники HBO решили перенести его на телевизионные сериалы, создав мультсериал о сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сара Орби, работающая в студии, уже раскрыла некоторые секреты предстоящего ситкома. По её словам, Джордж окажется своеобразным гидом по королевскому дворцу и будет знакомить зрителей с его обитателями и их тайнами, по-своему высмеивая членов семьи Виндзор.
Известно, что озвучивать мальчика будет Гари Джанетти, которому и принадлежит созданный образ, а также сценарий и место продюсера. Родителям достанутся голоса Ивана Реона и Люси Панч. Елизавета II в мультфильме будет говорить голосом Фрэнсис де ла Тур. Принц Гарри и Меган Маркл озвучат Орландо Блум и Кондола Рашад.
Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:00