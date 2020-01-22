Старший сын герцогов Кембриджских вдохновил HBO на создание ситкома "Принц"

Как признаются представители телевизионной сети, на самом деле на написание комедийного сценария повлиял не сам 6-летний будущий наследник престола, а его образ из известного Instagram-аккаунта, который ведёт писатель Гари Джанетти. Блогер создаёт забавные мемы по поводу каждой новости из Букингемского дворца, но делает это оригинальным образом, он заставляет подписчиков увидеть ситуацию глазами 6-летнего Джорджа, который обладает очень хорошим чувством юмора. Оценив контент, работники HBO решили перенести его на телевизионные сериалы, создав мультсериал о сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сара Орби, работающая в студии, уже раскрыла некоторые секреты предстоящего ситкома. По её словам, Джордж окажется своеобразным гидом по королевскому дворцу и будет знакомить зрителей с его обитателями и их тайнами, по-своему высмеивая членов семьи Виндзор.Известно, что озвучивать мальчика будет Гари Джанетти, которому и принадлежит созданный образ, а также сценарий и место продюсера. Родителям достанутся голоса Ивана Реона и Люси Панч. Елизавета II в мультфильме будет говорить голосом Фрэнсис де ла Тур. Принц Гарри и Меган Маркл озвучат Орландо Блум и Кондола Рашад.