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Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова вместо Даниила Сахнова встретилась в Новосибирске с его мамой

Месяц назад участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов решил окончательно покинуть Периметр, а его избранница Татьяна Строкова так и не решилась остановить возлюбленного. Затем она поняла, как ошиблась, отправилась за парнем в его родной город, но в итоге встретилась там c мамой молодого человека.
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова вместо Даниила Сахнова встретилась в Новосибирске с его мамой

К своему разочарованию Татьяна Строкова так и не встретилась с возлюбленным. Несколько недель назад он на Лобном месте объявил, что уходит и уезжает в родной город Новосибирск. Возможно, тогда брюнетка испугалась и не нашла нужные слова, чтобы молодой человек остался. Однако, участница затем поняла свою ошибку, договорилась о встрече и полетела в Новосибирск.

Как позже рассказала сама Татьяна Строкова, в кафе ее ждал не Даниил Сахнов, а его мама Дина Геннадьевна. Девушка оказалась отчасти шокирована таким поворотом событий. Тем не менее, стоит отметить, что ранее участник проекта "Дом-2" не раз предлагал избраннице пообщаться с его родителями и расположить их к себе, ведь изначально родственники были против этого союза.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:26

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