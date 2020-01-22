Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова вместо Даниила Сахнова встретилась в Новосибирске с его мамой





К своему разочарованию Татьяна Строкова так и не встретилась с возлюбленным. Несколько недель назад он на Лобном месте объявил, что уходит и уезжает в родной город Новосибирск. Возможно, тогда брюнетка испугалась и не нашла нужные слова, чтобы молодой человек остался. Однако, участница затем поняла свою ошибку, договорилась о встрече и полетела в Новосибирск.Как позже рассказала сама Татьяна Строкова, в кафе ее ждал не Даниил Сахнов, а его мама Дина Геннадьевна. Девушка оказалась отчасти шокирована таким поворотом событий. Тем не менее, стоит отметить, что ранее участник проекта "Дом-2" не раз предлагал избраннице пообщаться с его родителями и расположить их к себе, ведь изначально родственники были против этого союза.