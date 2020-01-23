WhatsApp тестирует функционал анимированных стикеров





Она может быть установлена на смартфоны под управлением Android для использования тестировщиками. Когда подобные стикеры выпустят как часть стабильной сборки приложения-остаётся неизвестным. Предположительно, ожидать этого стоит во время очередного крупного обновления программы.Сегодня Telegram остаётся ключевым конкурентом WhatsApp. Эта программа уже открыла пользователям функцию анимированных стикеров и позволяет использовать их в чатах с лета минувшего года. Помимо этого, в ряде других программ стала доступна тёмная тема, однако WhatsApp эту возможность даже не анонсирует.