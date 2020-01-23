WhatsApp тестирует функционал анимированных стикеров
Мессенджер WhatsApp проводит тестирование функционала анимированных стикеров. Соответствующая возможность разнообразить эмодзи в чатах приложения появилась лишь после выпуска версии бета под номером 2.20.10.
Она может быть установлена на смартфоны под управлением Android для использования тестировщиками. Когда подобные стикеры выпустят как часть стабильной сборки приложения-остаётся неизвестным. Предположительно, ожидать этого стоит во время очередного крупного обновления программы.
Сегодня Telegram остаётся ключевым конкурентом WhatsApp. Эта программа уже открыла пользователям функцию анимированных стикеров и позволяет использовать их в чатах с лета минувшего года. Помимо этого, в ряде других программ стала доступна тёмная тема, однако WhatsApp эту возможность даже не анонсирует.
Она может быть установлена на смартфоны под управлением Android для использования тестировщиками. Когда подобные стикеры выпустят как часть стабильной сборки приложения-остаётся неизвестным. Предположительно, ожидать этого стоит во время очередного крупного обновления программы.
Сегодня Telegram остаётся ключевым конкурентом WhatsApp. Эта программа уже открыла пользователям функцию анимированных стикеров и позволяет использовать их в чатах с лета минувшего года. Помимо этого, в ряде других программ стала доступна тёмная тема, однако WhatsApp эту возможность даже не анонсирует.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00