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WhatsApp тестирует функционал анимированных стикеров

Мессенджер WhatsApp проводит тестирование функционала анимированных стикеров. Соответствующая возможность разнообразить эмодзи в чатах приложения появилась лишь после выпуска версии бета под номером 2.20.10.
WhatsApp тестирует функционал анимированных стикеров

Она может быть установлена на смартфоны под управлением Android для использования тестировщиками. Когда подобные стикеры выпустят как часть стабильной сборки приложения-остаётся неизвестным. Предположительно, ожидать этого стоит во время очередного крупного обновления программы.

Сегодня Telegram остаётся ключевым конкурентом WhatsApp. Эта программа уже открыла пользователям функцию анимированных стикеров и позволяет использовать их в чатах с лета минувшего года. Помимо этого, в ряде других программ стала доступна тёмная тема, однако WhatsApp эту возможность даже не анонсирует.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

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