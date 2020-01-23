Врачи назвали опасные последствия чрезмерной любви к корице





Корица очень популярна среди людей с диабетом, так как она понижает уровень сахара в крови. Однако стоит помнить, что её употребление в больших дозах приводит к аллергической реакции и язвам во рту. Причиной этого является циннамальдегид, который находится в её составе. Нормой для здорового человека является до 6 г продукта.Исследования показали, чтоповреждает печень и увеличивает риск интоксикации именно кумарин, который в большом количестве содержится в корице. Он также входит в состав крысиного яда. Учитывая результаты всех исследований, медики рекомендуют людям не употреблять эту пряность в большом количестве.