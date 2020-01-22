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Оксана Самойлова считает свою четвертую беременность “мистической”

Оксана Самойлова считает свою четвертую беременность “мистической”, поскольку совершенно не ощущает неудобств даже на 9 месяце. Жена рэпера Джигана поделилась подробностями на своей странице в Instagram.

Оксана Самойлова назвала четвертую беременность самой легкой, поскольку даже на последнем месяце она “скачет как лошадка по лугам”. Избраннице музыканта достаточно легко в этот период, она не мучается от усталости или болей в спине, а также хорошо спит по ночам. У нее почти нет изжоги, а Джиган не понимает, почему его жена не хочет “убивать” или “украденную конфетку”. Модель отметила, что все беременности для нее оказывались разными, со своими индивидуальными “причудами”, поэтому она мечтала родить поскорее. В этот раз для нее все по другому, что кажется “мистическим”.

Оксана Самойлова надеется, что дальше все будет идти все так же легко. В частности, она готовится к проведению четвертого кесарева сечения в Майами.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:46

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