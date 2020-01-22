Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вышла из душа и забыла пристегнуть накладной живот





Ольга Рапунцель предпочитает не афишировать точный срок своей второй беременности, но недавно она и Дмитрий Дмитренко вполне радостно сообщили, что ждут мальчика. Тем не менее, фанаты продолжают искать доказательства того, что на самом деле молодая мамочка не сама вынашивает второго ребенка. Подозрительным кажется то, что живот у нее резко начал расти, а также нет снимков с УЗИ и пол будущего малыша родители не спешили объявлять на всю страну.Теперь же в кадре, который был сделан во время очередного эфира, Ольга Рапунцель предстала в одном полотенце. Звезда как раз выходила из душа, и по ее формам тела четко видно, что живота у нее нет. В брюках и свободных вещах , которые будущая мамочка носит ежедневно, создается впечатление, что она находится как минимум на шестом месяце беременности.