Финальное обновление для Windows 7 "сломало" обои на рабочем столе





Исправить неполадку на сегодня можно только радикальными методами. Пользователю придётся удалить пакет обновлений KB4534310, что делать не рекомендуется. Другим вариантом справиться с ситуацией будет создание скриншота рабочего стола в режиме растяжения, после чего можно использовать именно эту картинку как фоновую для основного пространства «операционки».Информация о проблеме была передана сотрудникам Microsoft. В компании комментировать появившуюся проблему отказались.