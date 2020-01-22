Финальное обновление для Windows 7 "сломало" обои на рабочем столе
Завершающее обновление KB4534310, выпущенное для операционной системы Windows 7, привело к поломке работы функции обоев рабочего стола компьютеров. Ошибка имеет отношение к опции растяжения картинки.
Исправить неполадку на сегодня можно только радикальными методами. Пользователю придётся удалить пакет обновлений KB4534310, что делать не рекомендуется. Другим вариантом справиться с ситуацией будет создание скриншота рабочего стола в режиме растяжения, после чего можно использовать именно эту картинку как фоновую для основного пространства «операционки».
Информация о проблеме была передана сотрудникам Microsoft. В компании комментировать появившуюся проблему отказались.
Исправить неполадку на сегодня можно только радикальными методами. Пользователю придётся удалить пакет обновлений KB4534310, что делать не рекомендуется. Другим вариантом справиться с ситуацией будет создание скриншота рабочего стола в режиме растяжения, после чего можно использовать именно эту картинку как фоновую для основного пространства «операционки».
Информация о проблеме была передана сотрудникам Microsoft. В компании комментировать появившуюся проблему отказались.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:38