Светлана Лобода поразила фанатов откровенным образом на пляже в Мексике

Светлана Лобода на своей официальной странице в социальной сети Instagram рассказала поклонникам, как проходят её новогодние каникулы. По признанию звезды, накануне наступления 2020 года она решила, что не выйдет на сцену весь январь. Певица улетела из России, решив побывать в Мексике. Тем не менее, несмотря на данное себе обещание, ей не удалось его исполнить. Уже через 10 дней артистка соскучилась по работе и на неделю прервала отпуск, дав три концерта, после чего с радостью снова вернулась к детям, соскучившись по ним. К своему рассказу в микроблоге экс-участница группы "ВИА Гра" прикрепила несколько снимков, сделанных на пляже, вызвав восторг среди фолловеров.Исполнительница предстала перед подписчиками в откровенном образе. Многие поспешили оценить фотографии артистки в купальнике, и те начали быстро набирать одобрительные лайки и комментарии. Звезду "засыпали" комплиментами, добрыми пожеланиями и признаниями в любви.