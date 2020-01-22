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Maserati выпустит линейку из 225 «бунтарских» автомобилей

На рынок премиальных авто вышла новая «бунтарская» линейка от Maserati. В лимитированной серии Edizione Ribelle, созданном специально для североамериканских потребителей, выпустили всего 225 экземпляров.

В модельный ряд новинок итальянского бренда вошли три модификации, Ghibli S Q4, Levante S и Quattroporte S Q4, построенные на базе GranSport. При этом первые две модели «мятежного издания», как переводится название тиража, вышли в количестве ста экземпляров каждая, тираж же третей ограничен 25 единицами. Вся линейка выйдет в продажу в начале весны, специально для неё был создан отдельный дизайн экстерьера Nero Ribelle Mica. Кроме того, здесь реализован пакет Nerissimo, благодаря которому в машине появились хромированные значки черного цвета, отделка и некоторые акценты. В черной колористике оформлены наконечники выхлопных труб, окна и колесные диски, суппорты покрашены в красный цвет.

Черно-красное оформление обнаруживается и внутри салона, такое решение реализовано и в спортивных сидениях Nero и Rosso, окаймленных контрастной строчкой, где есть обивка из алькантары и углеродная отделка. На подголовниках красуется логотип компании, также в интерьере присутствуют и другие отличительные фирменные знаки. Имеет Rebel Editions «на борту» аудиосистему премиального класса Harman Kardon, также есть подогрев рулевого колеса и кресел, причем как водительского, так и задних. Кроме перечисленных характеристик машина также получит вентиляцию и системы плавного закрывания дверей, помощи водителю, а также объектив кругового обзора.

Также в Maserati отмечают, что вскоре состоится официальный дебют спортивного пакета GT в моделях Quattroporte, Levante, Ghibli, с помощью которого транспортные средства получат более брутальный и динамичный внешний вид. В марте ожидаются Quattroporte с оформлением Silver Teseo, Ghibli с фасциями GranSport, 20-дюймовыми колесами и глянцевой отделкой из черного дерева. Тормозным суппортам техностилисты компании придали три вида дизайна, с красной, синей и черной покраской. В Levante установят большие 21-дюймовые колеса в глянцевом оформлении и композитную отделку на панели приборов.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:54

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