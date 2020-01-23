Итальянский врач рассказала о правилах защиты от гриппа и простуды





Специалист порекомендовала каждый день есть не меньше двух – трех порций различных фруктов и овощей. Желательно употреблять больше киви, томатов, цитрусовых, брокколи и капусты в различных блюдах. Необходимо чаще есть чеснок и лук, а салаты надо заправлять лимонным соком. Они имеют много витаминов, которые помогают устранить мокроту и усилить иммунитет. Такие специи как: карри, перец чили и паприка увеличивают потоотделение, в результате чего температура тела стабилизируется.Чай с шиповником и теплый бульон, который дает разжижающий эффект, также предотвращают простуду. Желательно каждый день проветривать свое жилье, это уменьшает риск размножения бактерий. Надо не допускать резких скачков температуры, соблюдая разницу не больше 15 градусов. Во время простудных периодов итальянский врач советует опасаться многолюдных мест.