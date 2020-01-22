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Любовь Успенская показала совместное фото с постаревшим Александром Домогаровым

Любовь Успенская показала постаревшего Александра Домогарова на своей странице в сети Instagram. Артистка также опубликовала совместное фото с Михаилом Ефремовым.

На новых снимках с известными отечественными артистами Любовь Успенская позирует в костюме в полоску и с клетчатым картузом. Артистка отметила, что такой образ выбрала, чтобы выйти на сцену с песней Владимира Высоцкого. Этот вечер певица назвала невероятным во всех смыслах, отметив, что ей было приятно встречать старых друзей за кулисами. Успенская подчеркнула, что всегда видела Михаила Ефремова с хорошим настроением, а Александра Домогарова назвала “талантом”.

В комментариях подписчики назвали артистов “стариками”, а также раскритиковали внешний вид Успенской, намекнув на большое количество пластических операций.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

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