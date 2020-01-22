Любовь Успенская показала совместное фото с постаревшим Александром Домогаровым

На новых снимках с известными отечественными артистами Любовь Успенская позирует в костюме в полоску и с клетчатым картузом. Артистка отметила, что такой образ выбрала, чтобы выйти на сцену с песней Владимира Высоцкого. Этот вечер певица назвала невероятным во всех смыслах, отметив, что ей было приятно встречать старых друзей за кулисами. Успенская подчеркнула, что всегда видела Михаила Ефремова с хорошим настроением, а Александра Домогарова назвала “талантом”.В комментариях подписчики назвали артистов “стариками”, а также раскритиковали внешний вид Успенской, намекнув на большое количество пластических операций.