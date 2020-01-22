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"Не пишите пошлостей": Любовь Толкалина предстала полностью обнаженной на берегу реки

Известная российская актриса и бывшая супруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина предстала полностью обнаженной на берегу реки. Соответствующий снимок звезда разместила в микроблоге в соцсети Instagram, попросив поклонников не писать ей пошлостей.
"Не пишите пошлостей": Любовь Толкалина предстала полностью обнаженной на берегу реки

Актриса Любовь Толкалина получила известность благодаря своей игре не только в художественных фильмах и сериалах, но и в театре. Звезда не скрывает, ей нравится позировать для фотографий в стиле "ню" или как часто ее называют фанаты, в образе Афродиты. Недавно знаменитость разместила на своей странице в Instagram очередной снимок, где она предстала полностью обнаженной. При этом актриса смотрит прямо в камеру и улыбается, а ветер будто играет с ее волосами.

Интимные места Любовь Толкалина прикрыла полосами и знаком вопроса, а в описании снимка попросила поклонников не писать ей пошлостей, и не искать подвоха, а просто увидеть красоту не только природы, но и женщины, которая прекрасна всегда вне обстоятельств. Важно видеть композицию кадра, отметила знаменитость, а не искать изъяны.
"Кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь экспрессию и динамичность....не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите..." - написала Толкалина.


Поклонники поспешили осыпать Любовь Толкалину комплиментами и отметить, что она выглядит прекрасно действительно всегда, несмотря на возраст и прочие обстоятельства.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:00

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