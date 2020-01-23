Появилась информация о совершенно новой модели Bugatti





Новинка от Bugatti будет весьма значительно отличаться от модели Chiron. Вероятно, будет менее мощный двигатель, поскольку сам концепт предусматривает ежедневное использование транспортного средства.Глава бренда Стефан Винкельманн считает хорошим решением выпустить модель в формате электрокара. Он отметил, что гибридный двигатель определённо не будет применён, поскольку Bugatti придерживается вариантов использования либо чистого ДВС, либо электрического узла.