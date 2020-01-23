Появилась информация о совершенно новой модели Bugatti
Появилась информация о совершенно новом продукте Bugatti. Пока нет строгого понимания типа кузова для модели, однако есть сведения о высокой вероятности решения в пользу внедорожника или 4-дверного grand tourer.
Новинка от Bugatti будет весьма значительно отличаться от модели Chiron. Вероятно, будет менее мощный двигатель, поскольку сам концепт предусматривает ежедневное использование транспортного средства.
Глава бренда Стефан Винкельманн считает хорошим решением выпустить модель в формате электрокара. Он отметил, что гибридный двигатель определённо не будет применён, поскольку Bugatti придерживается вариантов использования либо чистого ДВС, либо электрического узла.
Новинка от Bugatti будет весьма значительно отличаться от модели Chiron. Вероятно, будет менее мощный двигатель, поскольку сам концепт предусматривает ежедневное использование транспортного средства.
Глава бренда Стефан Винкельманн считает хорошим решением выпустить модель в формате электрокара. Он отметил, что гибридный двигатель определённо не будет применён, поскольку Bugatti придерживается вариантов использования либо чистого ДВС, либо электрического узла.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00