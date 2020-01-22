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Николь Кузнецова ослушалась запрета матери и вышла замуж за бедняка

Николь Кузнецова трогательно поздравила супруга Александра Садокова с годовщиной свадьбы и рассказала, как нелегко им приходилось в начале отношений. Звезда шоу "Битва экстрасенсов" ослушалась запрета матери и вышла замуж за нищего.
Николь Кузнецова ослушалась запрета матери и вышла замуж за бедняка

В честь 11-й годовщины со дня свадьбы Николь Кузнецова решила рассказать своим подписчикам, как начинались отношения, которые стали для пары самыми счастливыми. По её словам, 25-летнему будущему мужу пришлось резко менять свою жизнь, ведь его возлюбленной стала женщина с ребёнком. Несмотря на это, он не испугался, а снял маленькую квартиру за последние деньги и пригласил в неё избранницу с сыном .

Ясновидящая рассказала об этом своей матери, но не встретила поддержки от родного человека. Та начала возражать, настаивая, что нельзя выходить замуж за нищего, поскольку она обрекает своего ребёнка на трудное существование. Несмотря на предостережение, телезвезда решила поступить, как подсказывало ей сердце, и спустя три дня появилась с вещами и ребёнком на пороге съёмного жилища. С тех пор их семья живёт в счастье и любви. Со временем зять нашёл общий язык с тёщей, и мать изменила своё мнение о Садокове. Кроме того, у пары появился совместный ребёнок, который уже подрастает. Следует напомнить, в прошлом году супруг преподнёс в дар на годовщину жене автомобиль.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:09

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