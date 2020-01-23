Под Варшавой найдены ставка Рейха и тоннель-бункер для поезда Гитлера
В лесу под Варшавой обнаружена ставка Рейха и тоннель-бункер для поезда Гитлера. Германия построила данное сооружение в 1940 году, как выяснили эксперты.
Бункер имеет 355 метров в длину и 9 метров в высоту, что позволяло ему вмещать в себе передвижной генштаб Гитлера. Им пользовался также командующий группой армий “Центр” во время войны. Это сооружение пробыло в использовании недолго, поскольку после нападения на СССР немецкая армия передвигалась стремительно и штабы были перенесены на восток.
На данный момент в бункере абсолютно пусто, что говорит о том, что здесь побывали черные копатели. Некоторая часть постройки находится под водой.
Бункер имеет 355 метров в длину и 9 метров в высоту, что позволяло ему вмещать в себе передвижной генштаб Гитлера. Им пользовался также командующий группой армий “Центр” во время войны. Это сооружение пробыло в использовании недолго, поскольку после нападения на СССР немецкая армия передвигалась стремительно и штабы были перенесены на восток.
На данный момент в бункере абсолютно пусто, что говорит о том, что здесь побывали черные копатели. Некоторая часть постройки находится под водой.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00