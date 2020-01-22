Электрокроссовер Nissan Ariya может выйти в РФ





Габариты транспорта похожи на X-Trail, под капотом расположены 2 электрических двигателя, работающие в паре с полным приводом. Имеется функция ProPilot. Сегодня электрокары не имеют высокой популярности в РФ по причине относительно невысокой стоимости горючего топлива для ДВС. Дополнительное влияние оказывают особенности климата.Несмотря на все препятствия, включая недостаточное развитие инфраструктуры, интерес к электрокарам плавно растёт. Для развития этого сегмента авторынка специалисты рекомендуют сформировать программу помощи со стороны государства для владельцев экологического транспорта, и решить проблемы обеспечения АЗС соответствующими модулями для быстрого восполнения энергозапаса аккумуляторных батарей.