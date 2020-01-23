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В Армении археологи нашли построенный в I столетии дворец

Ранее неизвестный дворец, построенный в I столетии нашей эры, был обнаружен в Армении. По мнению ученых, этот акведук поставлял воду в древний город Арташат.

Находка датируется 114-117 годами нашей эры и располагается около древнего монастыря Хор-Вирап. Ученые намереваются выяснить подробности о предназначении большого дворцового комплекса, расположенного в данном районе. Новые исследования помогут расширить современные представления о системе водоснабжения Арташата, поскольку предполагается, что ранее неизвестная постройка была акведуком.

Геомагнитный тест показал наличие под землей фундамента и фрагментов зданий. На данный момент раскопки не начаты, поскольку археологам необходимо получить разрешение у владельцев земли, где находится историческая постройка.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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