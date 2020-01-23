В Армении археологи нашли построенный в I столетии дворец





Находка датируется 114-117 годами нашей эры и располагается около древнего монастыря Хор-Вирап. Ученые намереваются выяснить подробности о предназначении большого дворцового комплекса, расположенного в данном районе. Новые исследования помогут расширить современные представления о системе водоснабжения Арташата, поскольку предполагается, что ранее неизвестная постройка была акведуком.Геомагнитный тест показал наличие под землей фундамента и фрагментов зданий. На данный момент раскопки не начаты, поскольку археологам необходимо получить разрешение у владельцев земли, где находится историческая постройка.