Geely Coolray стал доступен для заказа в РФ





В паре с ним работает роботизированная трансмиссия. В ОТТС отмечается, что авто собирается в Китае, но в рамках закрытой презентации для дилеров показывали серийную версию с белорусской площадки. По данным предприятия «БелДжи», основная комплектация модели будет достаточно насыщенной с точки зрения использования современных опций.Первые единицы авто появятся на рынке РФ в марте 2020-го. Представители Geely пока не предоставили точных сведений о стоимости и комплектациях. Предположительно, начальная модификация будет распространяться за 1,2 млн рублей.