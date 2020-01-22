Geely Coolray стал доступен для заказа в РФ
Модель Geely Coolray стала доступна для заказа на авторынке РФ. Под капотом новинки разместили двигатель объёмом 1,5 л, генерирующий 150 «лошадей».
В паре с ним работает роботизированная трансмиссия. В ОТТС отмечается, что авто собирается в Китае, но в рамках закрытой презентации для дилеров показывали серийную версию с белорусской площадки. По данным предприятия «БелДжи», основная комплектация модели будет достаточно насыщенной с точки зрения использования современных опций.
Первые единицы авто появятся на рынке РФ в марте 2020-го. Представители Geely пока не предоставили точных сведений о стоимости и комплектациях. Предположительно, начальная модификация будет распространяться за 1,2 млн рублей.
В паре с ним работает роботизированная трансмиссия. В ОТТС отмечается, что авто собирается в Китае, но в рамках закрытой презентации для дилеров показывали серийную версию с белорусской площадки. По данным предприятия «БелДжи», основная комплектация модели будет достаточно насыщенной с точки зрения использования современных опций.
Первые единицы авто появятся на рынке РФ в марте 2020-го. Представители Geely пока не предоставили точных сведений о стоимости и комплектациях. Предположительно, начальная модификация будет распространяться за 1,2 млн рублей.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:04