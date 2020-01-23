Австралийские ученые нашли четыре вида “ходячих” акул





В длину эти морские жители не достигают и метра, а также относятся к числу опасных для человека. Ученые 12 лет исследовали глубины на севере от Австралии, где удалось обнаружить четыре новых вида. Они выступают главными хищниками на мелководье около рифов, а также способны выдерживать условия, предполагающие содержание в воде низких уровней кислорода. Плавники требуются с целью передвижения по дну. Новая способность позволяет особям более эффективно вести охоту на мелких ракообразных и некоторых моллюсков.Благодаря открытию четырех видов, суммарное количество “ходячих” акул достигло девяти, но ученые допускают существование еще неизвестных представителей таких хищников.