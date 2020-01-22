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Алексей Гудков: "Моя роль в фильме "Марафон желаний" - это неожиданный образ, который всех удивит"

Алексей Гудков рассказал накануне премьеры о своей роли в комедийном фильме "Марафон желаний". Юморист предупредил, он воплотил на экране неожиданный образ, который всех удивит.

Известно, Алексей Гудков нередко берётся за работу, которая другим не по силам. Публика привыкла видеть его не похожим на других ещё со времён КВН, где тот играл в команде "Федор Двинятин". Позже юморист неоднократно появлялся в эпизодах Comedy Woman, а также шоу "Вечерний Ургант". В интернете артист привлёк внимание пользователей программой Comment Out. В ней главный герой борется с собственными моральными принципами и совершает неоднозначные действия.

Теперь знаменитость решил попробовать себя в кино, выполняя одновременно несколько задач. В первую очередь он стал продюсером фильма "Марафон желаний", который сняла Даша Чаруша. Также является сценаристом проекта, а кроме того звезде пришлось сыграть в картине большую роль, хотя телеведущий и отказывался от неё. По признанию, он привык к небольшим сюжетам и чувствовал себя неуютно, долго находясь перед камерой, тем не менее, актёр переборол свой дискомфорт и воплотил на экране образ, который удивит всех зрителей.

Рассказал Алексей Гудков, как к его творчеству относится мать. Артист признался: она не воспринимает всерьёз его нынешнюю работу и рекомендует найти себе место по специальности, так как это более престижно. В своё время юморист получил диплом по материаловедению и работал в научной сфере.

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Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:53

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