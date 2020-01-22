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УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе модели «Профи»

УАЗ выпустил очередное универсальное авто для перевозки грузов и пассажиров. Оно создано на основе модели УАЗ «Профи» и имеет «на борту» газобаллонное оборудование.
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе модели «Профи»

Модификация была разработана специалистами Ульяновского автомобильного завода в сотрудничестве с фирмой «Автодом». Благодаря особенностям оснащения, транспортное средство способно проехать более одной тысячи километров на одной заправке бака. Более чем шестиметровое авто имеет колесную базу в 3,5 метра.

Кроме уже имеющегося баллона, в пространстве между кузовом и рамой можно дополнительно разместить четыре 50-литровых емкости с газом. Машина разделена на грузовое отделение и аналог для водителя и пассажиров. При этом в последнем установлено пять сидений, каждое из которых оборудовано трехточечным ремнем безопасности. В грузовой отсек производитель установил еще один жидкостный обогреватель салона, а также лампы освещения в плафонах.

Разделяет отсеки интегрированная перегородка, при этом оба отделения оснащены как теплоизоляцией, так и защитой от шумов. Фургон машины сделан из качественных композитных материалов, грузовой отдел при этом снабжен двумя дверями сзади и сбоку. Другие подробности пока не известны, также нет данных о времени появления на рынке и стоимости машины. При этом стандартный коммерческий вариант модели «Профи», оснащенный рядом надстроек, продается с ценником в пределах 911 тысяч рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:42

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