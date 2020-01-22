В возрасте 51 год скончался сын Раисы Рязановой актер Данила Перов





О неожиданной кончине наследника Рязановой информация предоставляется на онлайн-портале театра “Содружество актеров Таганки”. На данный момент подробности произошедшего не разглашаются. Как известно, Данила Перов съемки в кино начал со своей звездной матерью, которой сейчас 75 лет. Уже в три года артист был задействован в процессе создания кинокартины “День и вся жизнь”. В школьные годы он продолжил заниматься творчеством и вскоре окончил школу-студию МХАТ.В 2012 году Данила Перов был удостоен звания заслуженного артиста. О месте и дате прощания информации пока нет.