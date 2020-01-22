Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome OS
Компания Google увеличивает период поддержки ноутбуков, укомплектованных Chrome OS. Они весьма востребованы в сегменте предоставления услуг образования.
Автоматические пакеты обновлений ПО созданы для стабильной и безопасной работы Chrome OS. Спустя несколько лет аппаратура может устареть, и рассылка правок для программ завершится. Для решения проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, компания Google несколько расширила программу оказания поддержки обновлений.
Сообщается, что обновление Chromebook изначально планировалось проводить на протяжении 3-х лет, однако затем период был расширен до 6 лет. Теперь указывается на обеспечение поддержки устройств в течение 8 лет.
Автоматические пакеты обновлений ПО созданы для стабильной и безопасной работы Chrome OS. Спустя несколько лет аппаратура может устареть, и рассылка правок для программ завершится. Для решения проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, компания Google несколько расширила программу оказания поддержки обновлений.
Сообщается, что обновление Chromebook изначально планировалось проводить на протяжении 3-х лет, однако затем период был расширен до 6 лет. Теперь указывается на обеспечение поддержки устройств в течение 8 лет.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:24