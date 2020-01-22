Мерьем Узерли появилась на красной дорожке в Доминиканской республике в платье со смелым декольте

Мерьем Узерли, как и многие знаменитости, прибыла на мероприятие в город Пунта-Кан. Актриса старается не пропускать подобные светские события, радуя фанатов. Исполнительница одной из главных ролей в многосерийном фильма "Великолепный век" решила поэкспериментировать с образом и выбрала для появления на красной дорожке смелый наряд. Она выбрала платье со смелым декольте в виде разреза от плеча до талии, проходящего поперёк, а также продемонстрировала стройные ноги, поскольку юбка также открывала бедро артистки. Фанаты остались в восторге от кумира, расхвалив звезду.Тем не менее, не все высказались позитивно о выбранном наряде. Некоторые посчитали его слишком откровенным. Кроме того, многие посчитали слишком смелыми и другие наряды Мерьем Узерли. Например, тот, в котором она сфотографировалась вместе с российской звездой Викторией Боней, также приглашённой на фестиваль.