Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada Vesta





В России модифицированную «приборку» выведут на рынок буквально через пару месяцев, весной 2020 года. Таким образом производитель будет постепенно отказываться от аналоговых устройств, заменяя их цифровыми в большинстве своих моделей. Аппаратуру можно будет приобрести и установить вместо привычной панели. Известно, что разработку девайса ведут сразу несколько компаний. Устройство, которое предлагает концерн CMGAISD, уже практически закончило этап тестирования и исправления ошибок.В ближайшее время его продемонстрируют публике. Всего компанией разработано две версии «приборки», причем один из них будет вполне бюджетным, его стоимость не превысит 15 тысяч рублей. Именно эта модификация выйдет в продажу уже в марте, второй же вариант можно будет купить примерно с конца апреля, или начала мая.Еще один производитель электронных приборов - компания DopShop также намерена предложить отечественному потребителю собственный вариант цифровой панели авто для Lada Vesta. На данный момент, как свидетельствуют источники, специалисты фирмы дорабатывают детали, после чего уже летом после испытаний гаджет будет доступным на рынке.