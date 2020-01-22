АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada Vesta

Очередное обновление Lada Vesta получит усовершенствованную электронную панель приборов. Уже сейчас в Сети появились новые подробности о многофункциональном гаджете.
Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada Vesta

В России модифицированную «приборку» выведут на рынок буквально через пару месяцев, весной 2020 года. Таким образом производитель будет постепенно отказываться от аналоговых устройств, заменяя их цифровыми в большинстве своих моделей. Аппаратуру можно будет приобрести и установить вместо привычной панели. Известно, что разработку девайса ведут сразу несколько компаний. Устройство, которое предлагает концерн CMGAISD, уже практически закончило этап тестирования и исправления ошибок.

В ближайшее время его продемонстрируют публике. Всего компанией разработано две версии «приборки», причем один из них будет вполне бюджетным, его стоимость не превысит 15 тысяч рублей. Именно эта модификация выйдет в продажу уже в марте, второй же вариант можно будет купить примерно с конца апреля, или начала мая.

Еще один производитель электронных приборов - компания DopShop также намерена предложить отечественному потребителю собственный вариант цифровой панели авто для Lada Vesta. На данный момент, как свидетельствуют источники, специалисты фирмы дорабатывают детали, после чего уже летом после испытаний гаджет будет доступным на рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мерьем Узерли появилась на красной дорожке в Доминиканской республике в платье со смелым…
Бари Алибасов признался, что 1,5 года не виделся с участниками группы…
Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada…
МВД не стало штрафовать Аллу Пугачеву за езду по перрону на…
В Великобритании на 78 году жизни скончался комик Терри…
Самопровозглашенный сын Цискаридзе намеревается вернуться в…
Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном…
В Дании обнаружили кольцо времен каменного…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин получил ожоги после принятия солнечных…
Гоген Солнцев о Водонаевой: "Оторванную от жизни старуху нужно отправить в самую отвратительную колонию из-за слов о…
Пожары в Австралии помогли найти следы присутствия древней…
"Я не живу в Америке. Я живу и работаю в России”: Анжелика Варум опровергла слухи об…
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о пропаже…
Mercedes-Benz продемонстрировал почти завершенную модель…
Анфиса Чехова о поклонниках: “Вместо романтики получаю фото мужских…
Учитель из Карелии обнаружил могилу изобретателя из Шотландии Чарльза…
Модель Aurus Komendant отправили на дорожное…
Медики назвали продукты, помогающие быстро…
"Подсыпали в чай снотворное": Миша Марвин стал жертвой мошенников во время поездки в поезде Москва —…
Ученые нашли в Мексике "дом горящих камней" XIV…
Аглая Тарасова с сестрой и матерью произвела фурор на красной дорожке в…
«Помню тебя пышечкой»: Звезда «Дом-2» Виктория Романец шокировала изменениями во внешнем…
В Испании найдено место сражения Сида Кампеадора, воспетого в “Песне о…
Компания Maserati предложит свои модели в эксклюзивных версиях Edizione Ribelle и…
Археологи хотят найти тайную комнату Великой пирамиды в Гизе с помощью космических…
Медики рассказали о противопоказаниях для проведения…
Рассекречены документы об освобождении заключенных из концлагеря…
Звезда «Дом-2» Даня Никитин едва не угодил в доминиканскую тюрьму из-за скандала с Кариной…
Просмотреть все новости