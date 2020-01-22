Бари Алибасов признался, что 1,5 года не виделся с участниками группы “На-На”





Лишь недавно 72-летний Бари Алибасов смог встретиться с группой “На-На”, что произошло случайно. Продюсер появился в Мосгорсуде 22 января на апелляционном заседании по делу об отравлении “Кротом”. Артист подчеркнул, что делами коллектива заведует другой менеджер, а график выступлений у команды слишком плотный. Поэтому продюсер не знает о том, в каком городе находится группа “На-На” и где пройдет следующий концерт.Как известно, Бари Алибасов объявлял о кастинге в группу “На-На” летом 2019 года. До сих пор с коллективом выступают Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин вместе с Михаилом Игониным и Леонидом Семидьяновым.