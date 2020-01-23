Медики назвали правила по уходу за детскими зубами





Для ухода за молочными зубами малышей существую специальные силиконовые щетки или другие приспособления. Помимо этого, важно придерживаться правильного питания. Необходимо, чтобы родители чистили зубы детям до 6-7 лет и учили их, как правильно ухаживать за ними на своем примере, рассказывая и показывая все нюансы. До двух лет желательно не использовать пасту или же покупать специальную для малышей, которая подходит для их возраста. Рекомендуется чистить зубы под углом от десны, в течение двух или трех минут утром и вечером перед сном. Если в воде присутствует большое количество фтора, желательно отказаться от паст, в составе которых он находится, пока ребенку не исполнится 6 лет.К выбору средства для чистки зубов надо также подходить со всей ответственностью. Щетку необходимо покупать с мягкой щетиной, которая хорошо убирает загрязнения и не вредит деснам. Она должна удобно держатся в руке, а щетинки на ней - быть размером не больше двух зубов. Пользоваться обычной пастой детям можно уже от 6 лет.Обратиться к стоматологу следует уже после появления четырех зубов. Совершать такие визиты желательно раз в 4-6 месяцев, если у ребенка нет кариеса и других проблем. Рекомендуется также проводить чистку полости рта - в профилактических целях.Необходимо отказаться от большого количества сладкого и придерживаться правильного питания, так как это поможет сохранить зубы ребенка здоровыми и красивыми.