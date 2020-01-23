АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Медики назвали правила по уходу за детскими зубами

Медики сообщили, что необходимо начинать следить за зубами малышей уже с момента их появления. Правильный выбор щетки, пасты, отказ от сладкого и правильное питание сохранит здоровье ребёнка. Они назвали основные правила по уходу за детскими зубами.
Медики назвали правила по уходу за детскими зубами

Для ухода за молочными зубами малышей существую специальные силиконовые щетки или другие приспособления. Помимо этого, важно придерживаться правильного питания. Необходимо, чтобы родители чистили зубы детям до 6-7 лет и учили их, как правильно ухаживать за ними на своем примере, рассказывая и показывая все нюансы. До двух лет желательно не использовать пасту или же покупать специальную для малышей, которая подходит для их возраста. Рекомендуется чистить зубы под углом от десны, в течение двух или трех минут утром и вечером перед сном. Если в воде присутствует большое количество фтора, желательно отказаться от паст, в составе которых он находится, пока ребенку не исполнится 6 лет.

К выбору средства для чистки зубов надо также подходить со всей ответственностью. Щетку необходимо покупать с мягкой щетиной, которая хорошо убирает загрязнения и не вредит деснам. Она должна удобно держатся в руке, а щетинки на ней - быть размером не больше двух зубов. Пользоваться обычной пастой детям можно уже от 6 лет.

Обратиться к стоматологу следует уже после появления четырех зубов. Совершать такие визиты желательно раз в 4-6 месяцев, если у ребенка нет кариеса и других проблем. Рекомендуется также проводить чистку полости рта - в профилактических целях.

Необходимо отказаться от большого количества сладкого и придерживаться правильного питания, так как это поможет сохранить зубы ребенка здоровыми и красивыми.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии SAG…
Российские ученые разработали лекарство против китайского…
Дмитрий Ендальцев показал внешний вид Анны Чиповской без…
Телеведущая Ксения Собчак передумала открывать свой ресторан в…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева пришла на премьеру фильма "Марафон желаний" в образе…
Старший сын герцогов Кембриджских вдохновил HBO на создание ситкома…
Maserati выпустит линейку из 225 «бунтарских»…
"Панические атаки": Ксения Бородина снова жалуется на состояние…
Оксана Самойлова считает свою четвертую беременность…
Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы…
Финальное обновление для Windows 7 "сломало" обои на рабочем…
Любовь Успенская показала совместное фото с постаревшим Александром…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова вместо Даниила Сахнова встретилась в Новосибирске с его…
Светлана Лобода поразила фанатов откровенным образом на пляже в…
Электрокроссовер Nissan Ariya может выйти в…
Николь Кузнецова ослушалась запрета матери и вышла замуж за…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вышла из душа и забыла пристегнуть накладной…
Geely Coolray стал доступен для заказа в…
"Не пишите пошлостей": Любовь Толкалина предстала полностью обнаженной на берегу…
"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов": Алена Водонаева высказалась по поводу штрафа в 100 млн…
Алексей Гудков: "Моя роль в фильме "Марафон желаний" - это неожиданный образ, который всех…
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе модели…
В возрасте 51 год скончался сын Раисы Рязановой актер Данила…
Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome…
Мерьем Узерли появилась на красной дорожке в Доминиканской республике в платье со смелым…
Бари Алибасов признался, что 1,5 года не виделся с участниками группы…
Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada…
МВД не стало штрафовать Аллу Пугачеву за езду по перрону на…
Просмотреть все новости