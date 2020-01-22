МВД не стало штрафовать Аллу Пугачеву за езду по перрону на автомобиле





Алла Пугачева не понесет административной ответственности за выезд на перрон Рижского вокзала в Москве в июле 2019 года. Сотрудники органов правопорядка не усмотрели состава преступления в действиях певицы, которые были раскритикованы общественными деятелями и жителями столицы. Претензии касались чрезмерно близкого приближения автомобиля к поезду и людям на железнодорожной платформе. Исполнительница намеревалась отправиться в Ригу вместе со своими детьми и возлюбленным Максимом Галкиным, которых водитель решил подвезти прямо к вагону.После появления видеоролика с места инцидента, многие активисты требовали, чтобы с Примадонны взыскали штраф за нарушение общественного порядка. В защиту 70-летней звезды выступил "король российской поп-музыки" Филипп Киркоров, который заявил, что за пятьдесят лет выступлений по всей стране его экс-супруга "заслужила", чтобы ее провезли по перрону вокзала. Что касается самой певицы, то она провела отпуск в компании Лаймы Вайкуле, так и не прокомментировав неприятный эпизод.