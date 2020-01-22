В Великобритании на 78 году жизни скончался комик Терри Джонс





Смерть артиста наступила вечером 21 января, а рядом с ним в этот момент находилась семья и врачи. Несколько лет жена и дети присматривали на прославленным комиком, поскольку он страдал от деменции. Представитель Терри Джонса отметил, что друзья и общество отзывались о нем как о добром, отзывчивом, творческом и умном человеке, который доставлял удовольствие своим необыкновенным юмором миллионам зрителей на протяжении 60 лет.Терри Джонс стал известным как участник комик-группы “Монти Пайтон”, основанной в 1969 году. На данный момент место и дата похорон неизвестны.