Самопровозглашенный сын Цискаридзе намеревается вернуться в Азербайджан

Осенью 2019 года молодой азербайджанский актер Тимур Акперов сделал скандальное заявление о том, что является внебрачным сыном Николая Цискаридзе. Свои слова самопровозглашенный наследник артиста предположительно подтверждает наличием документов о родстве, обнаруженных в личных вещах матери, а также сходством во внешнем виде. Скандал разгорелся после освещения ситуации в СМИ, чем воспользовался Акперов, приехав в Москву, и потребовав от "родителя" провести тест на ДНК.Стоит отметить, что сам Николай Цискаридзе не комментировал подобные слухи и не собирался устраивать встречи с 19-летним актером. Позднее стало известно, что Акперов намеревался взыскать с балетного педагога сумму на лечение «рака желудочка мозга», которое якобы обнаружили у артиста еще в декабре. Днями ранее непризнанный сын сообщил, что собирается возвращаться на родину и отказывается от суда. Причиной этому послужило уничтожение документов о родстве его родительницей, которые были необходимы для установления отцовства.