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Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин получил ожоги после принятия солнечных ванн

Сын художника Никаса Сафронова получил ожоги после принятия солнечных ванн. Пианист Лука Затравкин рассказал о случившемся на отдыхе в своем Instagram-аккаунте.

Лука Затравкин поделился с поклонниками собственным опытом, чтобы они были осторожны, выбирая солнечный крем. Оказалось, что пианист приобрел средство с SPF 80 и воспользовался им на пляже. Позже выяснилось, что он не водостойкий, что привело к серьезным ожогам на лице. Пианисту пришлось вызывать врача, чтобы получить медицинскую помощь. Артист продемонстрировал на видео, в каком состоянии находится кожа на его лице, отметив, что это результат действия солнца, а не “морда треснула от обжорства”. В хештегах артист записал: “Рецепт поросенка в духовке”.

В комментариях поклонники и родственники пожелали Затравкину хорошо отдохнуть и скорее выздороветь.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:19

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