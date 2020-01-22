Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин получил ожоги после принятия солнечных ванн

Лука Затравкин поделился с поклонниками собственным опытом, чтобы они были осторожны, выбирая солнечный крем. Оказалось, что пианист приобрел средство с SPF 80 и воспользовался им на пляже. Позже выяснилось, что он не водостойкий, что привело к серьезным ожогам на лице. Пианисту пришлось вызывать врача, чтобы получить медицинскую помощь. Артист продемонстрировал на видео, в каком состоянии находится кожа на его лице, отметив, что это результат действия солнца, а не “морда треснула от обжорства”. В хештегах артист записал: “Рецепт поросенка в духовке”.В комментариях поклонники и родственники пожелали Затравкину хорошо отдохнуть и скорее выздороветь.