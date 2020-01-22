Гоген Солнцев о Водонаевой: "Оторванную от жизни старуху нужно отправить в самую отвратительную колонию из-за слов о маткапитале"
Недавние заявления Алены Водонаевой вызвали бурную реакцию не только у общественности, но и у коллег телеведущей. Гоген Солнцев раскритиковал экс-участницу «Дома-2» за негативную позицию по отношению к увеличению материнского капитала.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин днями ранее призвал оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей за якобы «оскорбление россиян». Речь идет о скандальной публикации экс-участницы «Дома-2», в которой она выступила против инициативы об увеличении материнского капитала после рождения первого ребенка. По её мнению, возможность быстро заработать спровоцирует многих асоциальных соотечественников на злоупотребление деньгами детей на покупку выпивки, пока их наследники становятся «поколением рабов от быдла».
Телеведущая, в свою очередь, ответила на заявления от Володина требованием взыскать подобную сумму с Виталия Милонова, Ольги Глацких, Ольги Скабеевой и Ивана Охлобыстина, которые «поступали аналогичным образом». Гоген Солнцев впоследствии обвинил Водонаеву в том, что она является «оторванной от жизнью старухой, которая не понимает необходимости материальной помощи для молодых семей». Несмотря на резкую реакцию коллег, некоторые пользователи Сети отчасти поддержали мнение телеведущей, предложив установить более жесткий контроль за тратой финансов родителями, сообщают Народные Новости России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин днями ранее призвал оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей за якобы «оскорбление россиян». Речь идет о скандальной публикации экс-участницы «Дома-2», в которой она выступила против инициативы об увеличении материнского капитала после рождения первого ребенка. По её мнению, возможность быстро заработать спровоцирует многих асоциальных соотечественников на злоупотребление деньгами детей на покупку выпивки, пока их наследники становятся «поколением рабов от быдла».
Телеведущая, в свою очередь, ответила на заявления от Володина требованием взыскать подобную сумму с Виталия Милонова, Ольги Глацких, Ольги Скабеевой и Ивана Охлобыстина, которые «поступали аналогичным образом». Гоген Солнцев впоследствии обвинил Водонаеву в том, что она является «оторванной от жизнью старухой, которая не понимает необходимости материальной помощи для молодых семей». Несмотря на резкую реакцию коллег, некоторые пользователи Сети отчасти поддержали мнение телеведущей, предложив установить более жесткий контроль за тратой финансов родителями, сообщают Народные Новости России.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11