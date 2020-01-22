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"Я не живу в Америке. Я живу и работаю в России”: Анжелика Варум опровергла слухи об эмиграции

Во время беседы с журналистами Анжелика Варум ответила на вопросы, касающиеся недвижимости за границей. Певица также опровергла слухи об эмиграции, подчеркнув, что живет и работает в России.
"Я не живу в Америке. Я живу и работаю в России”: Анжелика Варум опровергла слухи об эмиграции

Звезда отметила, что личность, получившая известность в стране, не будет уезжать отсюда. Она может реализовать себя в новых проектах, приобрести недвижимость за границей, чтобы поехать туда на отдых. Варум считает себя человеком мира, но никогда не задумывалась над вопросом эмиграции.

Певица считает, что переезд может быть связан только с жизненными обстоятельствами или стрессом, а также многие люди ищут работу в других странах или восстанавливают здоровье. Варум не согласна с некоторыми тенденциями в РФ, но не приемлет пути революции с идеями утопии, которые не оправдали надежд народа.

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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00

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