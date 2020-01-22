"Я не живу в Америке. Я живу и работаю в России”: Анжелика Варум опровергла слухи об эмиграции





Звезда отметила, что личность, получившая известность в стране, не будет уезжать отсюда. Она может реализовать себя в новых проектах, приобрести недвижимость за границей, чтобы поехать туда на отдых. Варум считает себя человеком мира, но никогда не задумывалась над вопросом эмиграции.Певица считает, что переезд может быть связан только с жизненными обстоятельствами или стрессом, а также многие люди ищут работу в других странах или восстанавливают здоровье. Варум не согласна с некоторыми тенденциями в РФ, но не приемлет пути революции с идеями утопии, которые не оправдали надежд народа.