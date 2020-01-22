В Дании обнаружили кольцо времен каменного века





Кольцо обнаружили на острове Лолланне, он является четвертым по размерам в стране. Возле украшения были и другие предметы, также созданные из дерева и кости. Исследователи утверждают: несмотря на то, что кольцо является сломанным, оно хорошо сохранилось. Подробно специалисты всё описали в статье журнала «Royal Society Open Science».Кольцо достаточно большого размера и свободно надевается на палец. Исследователи утверждают, что качество украшения не изменилось, его практически не использовали по назначению. Кольцо отполировано, а на одной из его частей присутствуют следы резьбы. Допускают, что оно могло сломаться во время изготовления.С помощью других предметов, находившихся рядом, ученые смогли определить: украшение сделали приблизительно 5500-6300 лет назад из рога лося или же оленя. Исследователи не выяснили, кому именно принадлежала кость, так как эти животные являются близкородственными видами.За долгое время это только вторая подобная находка на исследуемой территории. Есть мнение, что украшения очень редко встречаются там из-за того, что они мелкие и не смогли сохраниться, или же потому, что их доставляли с севера нынешней Германии.