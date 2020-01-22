Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о пропаже актрисы





Еще в середине 2019 года в СМИ начали появляться новости о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, которой предположительно поставили диагноз "глиобластома мозга". Молчание родных способствовало появлению многочисленных слухов и "фейков", которые до сих пор спекулируют на болезни актрисы. Впоследствии близкие сообщили, что Заворотнюк проходит лечение в Европейском медицинском центре Москвы. Теперь в интернете бурно обсуждают предположительную пропажу звезды сериала "Моя прекрасная няня" из учреждения.Подобную информацию предоставила сиделка, которая перестала видеть актрису, хотя ранее встречалась с ней во время процедур и занятий в бассейне. Возможное исчезновение говорит либо о переводе супруги Петра Чернышева в другую больницу, либо об ухудшении её здоровья. Эти слухи косвенно опроверг Стас Христов, который также прокомментировал ситуацию словами: "Я это не комментирую и вообще не в курсе". Известно, что у тяжелобольной знаменитости осталась годовалая дочь, родившаяся благодаря ЭКО.