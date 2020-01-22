Mercedes-Benz продемонстрировал почти завершенную модель E-Class





Корпорация Daimler распространила фото обновленной версии авто с минимальным количеством камуфляжа. Снимки были сделаны в Лас-Вегасе. Дизайн модели получит незначительные изменения для серийной сборки. Наиболее заметным изменением стало использование радиаторной решётки новой формы, а также узких задних фонарей, сменивших прежние элипсовидной формы.Под капотом новинки будет размещен двигатель объёмом 2 л с мощностью 268 «лошадей». Альтернативой выступит R6 на 3 л и 362 «лошадей». Всего E-Class получит 7 модификаций, среди которых будут полноприводные версии и универсалы. Новинка появится в Европе летом. Для РФ продажи начнут несколько позднее.