Анфиса Чехова о поклонниках: “Вместо романтики получаю фото мужских гениталий”
Анфиса Чехова решила затронуть интимные темы в Instagram. Ведущая призналась, что возмущена поведением поклонников, которые присылают ей фото мужских гениталий вместо романтических подарков.
Звезда не считает, что подобные "шедевры" должны возбуждать слабый пол. Она шутливо упомянула о необычной выставке органов мужчин, которая могла бы затмить Третьяковскую галерею. Чехова отметила, что девушкам больше нравятся глаза и внешний вид спутника жизни, а также они обращают внимание на слова во время встречи.
Лица, которые показывают свои интимные достоинства, вызывают только отвращение и неловкость. В конце поста Чехова подчеркнула, что знакома с некоторыми известными лицами, способными рассылать своим знакомым такие кадры, но они часто подвергаются насмешкам.
Звезда не считает, что подобные "шедевры" должны возбуждать слабый пол. Она шутливо упомянула о необычной выставке органов мужчин, которая могла бы затмить Третьяковскую галерею. Чехова отметила, что девушкам больше нравятся глаза и внешний вид спутника жизни, а также они обращают внимание на слова во время встречи.
Лица, которые показывают свои интимные достоинства, вызывают только отвращение и неловкость. В конце поста Чехова подчеркнула, что знакома с некоторыми известными лицами, способными рассылать своим знакомым такие кадры, но они часто подвергаются насмешкам.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:38