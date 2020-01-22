Анфиса Чехова о поклонниках: “Вместо романтики получаю фото мужских гениталий”





Звезда не считает, что подобные "шедевры" должны возбуждать слабый пол. Она шутливо упомянула о необычной выставке органов мужчин, которая могла бы затмить Третьяковскую галерею. Чехова отметила, что девушкам больше нравятся глаза и внешний вид спутника жизни, а также они обращают внимание на слова во время встречи.Лица, которые показывают свои интимные достоинства, вызывают только отвращение и неловкость. В конце поста Чехова подчеркнула, что знакома с некоторыми известными лицами, способными рассылать своим знакомым такие кадры, но они часто подвергаются насмешкам.