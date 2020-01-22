«Помню тебя пышечкой»: Звезда «Дом-2» Виктория Романец шокировала изменениями во внешнем виде

В личном аккаунте Instagram Виктория Романец написала, что естественно она не является самой стройной девушкой в мире, но своим телом вполне довольна. Для того, чтобы каждый из подписчиков мог понять, о каких именно изменениях идет речь, Виктория Романец выложила снимки до и после похудения.На фотографиях, которые взяты из архива звезда «Дом-2» Виктория Романец позирует то в платьях, то в купальниках. Но везде видно, что она не была столь стройна, как сейчас. Если посмотреть на подписи, то в основном все снимки сделаны в 2015-ом году.Пользователи Сети похвалили участницу за такие изменения, отметив, что она является хорошим мотиватором для тех, кто хочет привести себя в порядок. Были и те, кто сказал, что помнит Викторию Романец «пышечкой».Стоит отметить, что в момент участия в проекте «Дом-2» над Викторией Романец смеялись из-за того, что она была обладательницей пышных форм, но девушка смогла взять себя в руки и теперь показывает всем, что нет ничего возможного, ведь если хочешь привести себя в порядок, то главное это желание.